Izidi slaloma v Val d'Iseru

* Izidi, finale: 1. Henrik Kristoffersen (Nor) 1:36,40 2. Atle Lie McGrath (Nor) 1:36,92 +0,52 3. Loic Meillard (Švi) 1:37,29 +0,89 4. Manuel Feller (Avt) 1:37,35 +0,95 Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 1:37,35 +0,95 6. Samuel Kolega (Hrv) 1:37,47 +1,07 7. Tobias Kastlunger (Ita) 1:37,53 +1,13 8. Timon Haugan (Nor) 1:37,60 +1,20 9. David Ryding (VBR) 1:37,62 +1,22 10. Alex Vinatzer (Ita) 1:37,67 +1,27 ... * Skupno, seštevek, moški (po 8 tekmah): 1. Henrik Kristoffersen (Nor) 390 točk 2. Atle Lie McGrath (Nor) 282 3. Marco Odermatt (Švi) 280 4. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 230 5. Loic Meillard (Švi) 219 6. Clement Noel (Fra) 200 7. Alexander Steen Olsen (Nor) 177 8. Žan Kranjec (Slo) 132 9. Justin Murisier (Švi) 128 Timon Haugan (Nor) 128 ... 26. Miha Hrobat (Slo) 60 - slalom, seštevek, moški (po 3 tekmah): 1. Henrik Kristoffersen (Nor) 220 točk 2. Clement Noel (Fra) 200 3. Loic Meillard (Švi) 165 4. Atle Lie McGrath (Nor) 162 5. Kristoffer Jakobsen (Šve) 104