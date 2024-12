Izidi smučarskega teka v Davosu

* Izidi: - ženske: 1. Jonna Sundling (Šve) 2:44,90 2. Mathilde Myhrvold (Nor) + 2,33 3. Julie Myhre (Nor) 2,72 4. Lotta Udnes Weng (Nor) 2,85 5. Jasmi Joensuu (Fin) 3,09 6. Jessie Diggins (ZDA) 4,88 ... 29. Eva Urevc (Slo) - skupno (7/31): 1. Jessie Diggins (ZDA) 576 točk 2. Jonna Sundling (Šve) 553 3. Victoria Carl (Nem) 485 4. Therese Johaug (Nor) 432 5. Heidi Weng (Nor) 294 ... 61. Eva Urevc (Slo) 54 92. Anja Mandeljc (Slo) 18 - moški: 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 2:22,8 2. Lucas Chanavat (Fra) + 1,4 3. Erik Valnes (Nor) 2,4 4. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 3,2 5. Matz William Jenssen (Nor) 9,3 6. Ben Ogden (ZDA) 15,0 ... 30. Vili Črv (Slo) 51. Miha Šimenc (Slo) 53. Nejc Štern (Slo) 56. Anže Gros (Slo) - skupno (7/31): 1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 613 2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 512 3. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 401 4. Simen Hegstad Krueger (Nor) 351 5. Erik Valnes (Nor) 346 ... 49. Miha Šimenc (Slo) 97 58. Nejc Štern (Slo) 76 103. Vili Črv (Slo) 22 132. Miha Ličef (Slo) 3