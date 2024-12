Pred srbskim veleposlaništvom v Ljubljani manjši protest v spomin na žrtve v Novem Sadu

Ljubljana, 14. decembra - Pred srbskim veleposlaništvom v Ljubljani se je danes zbralo več ljudi, ki so se s prižiganjem sveč in polaganjem rož spomnili žrtev zrušenja nadstreška železniške postaje v Novem Sadu v začetku novembra, poroča portal N1. Dodajo oceno Policijske uprave (PU) Ljubljana, da se je zbralo do 100 ljudi.