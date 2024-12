Vreme: Ponoči se bo delno razjasnilo

Ljubljana, 14. decembra - Po nižinah bo nastala megla. V nedeljo bo precej jasno. Marsikje po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost, ki bo v Ljubljanski kotlini lahko vztrajala večji del dneva, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do 0, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 3 do 8, na Primorskem do 12 stopinj Celzija

Obeti: v ponedeljek bo delno jasno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. V torek bo v višjih legah pretežno jasno, drugod bo precej megle ali nizke oblačnosti. V sredo se bo na Primorskem pooblačilo, drugod bo še dokaj jasno in po nižinah megleno.

Vremenska slika: območje visokega zračnega tlaka se iznad jugozahodne Evrope širi proti Alpam. V višinah doteka k nam od severozahoda nekoliko hladnejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: ponoči se bo postopno jasnilo, po nižinah bo marsikje nastala megla. V nedeljo bo precej jasno in dopoldne ponekod še megleno.