Izidi smučarskih skokov (1)

* Izidi, ženske: 1. Katharina Schmid (Nem) 237,0 točk (100,0/106,0 m) 2. Eirin Maria Kvandal (Nor) 210,0 (105,0/94,5) 3. Nika Prevc (Slo) 209,9 (94,0/98,0) 4. Ema Klinec (Slo) 203,3 (101,5/98,0) 5. Eva Pinkelnig (Avt) 200,8 (96,0/94,0) 6. Thea Minya Bjoerseth (Nor) 199,4 (91,5/101,0) ... 27. Tina Erzar (Slo) 122,8 (81,5/78,0) 29. Nika Vodan (Slo) 117,7 (86,0/74,0) ... - brez tekme: 45. Taja Bodlaj (Slo) * svetovni pokal, skupno (3 od 26): 1. Katharina Schmid (Nem) 280 2. Nika Prevc (Slo) 184 3. Selina Freitag (Nem) 154 4. Eirin Maria Kvandal (Nor) 130 5. Ingvild Midtskogen (Nor) 126 6. Anna Odine Stroem (Nor) 122 ... 11. Ema Klinec (Slo) 70 24. Nika Vodan (Slo) 20 35. Tina Erzar (Slo) 4 37. Taja Bodlaj (Slo) 1