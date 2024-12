Vreme: Pretežno oblačno

Ljubljana, 14. decembra - Popoldne bo pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 4, na Goriškem in ob morju okoli 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo se bo postopno razjasnilo. Marsikje po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost, ki bo v Ljubljanski kotlini lahko vztrajala večji del dneva. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do 0, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 3 do 8, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Obeti: v ponedeljek bo delno jasno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. V torek bo v višjih legah pretežno jasno, drugod bo precej megle ali nizke oblačnosti.

Vremenska slika: nad severnim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje, ki se počasi pomika proti vzhodu. Od jugozahoda doteka v višinah k nam vlažen in nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: danes bo večinoma oblačno, rahle padavine bodo povsod ponehale. V nedeljo se bo postopno razjasnilo, ponekod po nižinah bo megleno.

Biovreme: danes se pričakuje zmerna obremenitev zaradi vremena, ki se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo. V nedeljo bo vremenska obremenitev nekoliko popustila.