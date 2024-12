V Društvo Viljem Julijan zagnali zbiralno akcijo za zdravilo za sedemletnega Matica

Škofja Loka, 14. decembra - V Društvu Viljem Julijan so začeli z akcijo zbiranja denarja za sedemletnega Matica, ki ima redko genetsko bolezen, za katero do nedavnega ni bilo zdravila. V akciji želijo skupaj z dečkovimi starši zbrati 2,2 milijona evrov, ki so potrebni za kritje stroškov zdravljenja z novoodobrenim genskim zdravilom v ZDA, so danes sporočili iz društva.