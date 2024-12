Pregled - šport, 13. 12. (petek)

ZÜRICH - Slovenska nogometna reprezentanca je dobila tekmece v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2026. Na žrebu v Zürichu so izbranci Matjaža Keka prišli v skupino B, kjer so še Švica, Švedska in Kosovo. Na SP 2026, ki bo 23. po vrsti, bo skupaj nastopilo 48 reprezentanc, od tega 16 evropskih, gostiteljice ZDA, Mehika in Kanada so tja že uvrščene. Tekme bodo z vsakim tekmecem doma in v gosteh med marcem in novembrom 2025. Zmagovalci skupin se bodo prebili na SP, za preostala štiri mesta se bo udarilo 12 drugouvrščenih ter še štiri najboljše rangirane reprezentance med zmagovalkami skupin v ligi narodov.

HOCHFILZEN - Nemška biatlonka Franziska Preuss je na sprinterski tekmi v Hochfilznu po skoraj šestih letih slavila drugo zmago v svetovnem pokalu v karieri. Tridesetletnica je zmagala kljub kazenskemu krogu in potisnila na strelišču brezhibno Francozinjo Sophie Chauveau na drugo mesto. Najboljša Slovenka na 7,5-kilometrskem sprintu je bila Anamarija Lampič, ki se je kljub trem zgrešenim strelom z odličnim tekom povzpela do osmega mesta z zaostankom 38,5 sekunde za zmagovalko. Zato pa je bila na strelišču stoodstotna Lena Repinc, ki je zasedla 30. mesto. Polona Klemenčič je tekmo končala na 53. mestu, Klara Vindišar pa na 95.

HOCHFILZEN - Norvežan Johannes Thingnes Boe, najboljši biatlonec v zgodovini, je kljub zgrešenemu strelu zmagal na sprinterski tekmi svetovnega pokala v avstrijskem Hochfilznu. Na 10 km je bil drugi njegov rojak Sturla Holm Laegreid s 4,2 sekunde zaostanka, prav tako brez zgrešenega strela je bil tretji Francoz Fabien Claude s 6,8 sekunde zaostanka. Najboljši slovenski predstavnik je bil Jakov Fak na 21. mestu. Miha Dovžan je bil 31., Lovro Planko 49., Anton Vidmar 51., 87. pa Matic Repnik.

TITISEE-NEUSTADT - Nemca Andreas Wellinger in Pius Paschke sta zmagala po treh serijah superekipne tekme dvojic za svetovni pokal smučarskih skakalcev v domačem Titisee-Neustadtu. Druga je bila Avstrija, tretja Norveška, sedma pa sta bila Slovenca Anže Lanišek in Timi Zajc. V soboto in nedeljo bosta na tem prizorišču še posamični tekmi.

PEKING - Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je bila najboljša v kvalifikacijah pred sobotno tekmo za svetovni pokal v Zhangjiakouu, kjer so bile pred dvema letoma olimpijske igre. Z nižjega zaletišča od večine tekmic je Prevc, lanska skupna zmagovalka sezone, skočila 104,5 metra in zbrala 121,8 točke. Druga je bila vodilna v svetovnem pokalu, Nemka Katharina Schmid, tretja pa Avstrijka Jacqueline Seifriedsberger Ema Klinec je zasedla osmo mesto, Tina Erzar 27., Nika Vodan pa se je na tekmo uvrstila na 32. mestu. Kvalifikacijski skok se ni posrečil mladinski olimpijski prvakinji Taji Bodlaj, ki se ni uvrstila na tekmo na 45. mestu. Prva serija sobotne tekme se bo začela ob 10. uri po srednjeevropskem času.

LJUBLJANA - Hokejisti Olimpije so na tekmi 28. kroga v Ljubljani po kazenskih strelih izgubili proti ekipi Pioneers Voralerberg z 2:3. Olimpija je z goloma Alexandra Lavoieja in Mihe Beričiča na začetku tekme povedla, a prednost ekspresno zapravila.

TRNAVA - Slovenska ženska hokejska reprezentanca je v drugem krogu tretjega dela kvalifikacij za nastop na olimpijskih igrah 2026 v skupini D v Pieštanyju na Slovaškem izgubila proti Kazahstanu z 0:3 (0:0, 0:2, 0:1). Izbranke Boštjana Kosa po četrtkovi zmagi proti Islandiji s 3:2 v nedeljo čaka še obračun s prvimi favoritinjami Slovakinjami. Le najboljša reprezentanca bo napredovala v zadnji del kvalifikacij, ki bo na sporedu februarja prihodnje leto.

NEWARK - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski as Anže Kopitar, so v severnoameriški ligi NHL po šestih zaporednih zmagah doživeli prvi poraz. Na gostovanju v Newarku so kralje s 3:1 premagali domači New Jersey Devils, potem ko se je z golom in dvema podajama izkazal Jack Hughes.

DUNAJ - Danska ženska rokometna reprezentanca je finalistka evropskega prvenstva v Avstriji in Švici ter na Madžarskem. Na današnji drugi polfinalni tekmi na Dunaju je premagala Francijo s 24:22 (13:11), v nedeljskem velikem finalu pa se bo ob 18. uri pomerila z Norveško, ki je bila v prvem polfinalu boljša od Madžarske s 30:22.