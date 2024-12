Vreme: Zvečer se bo postopno povsod pooblačilo

Ljubljana, 13. decembra - Zvečer se bo postopno povsod pooblačilo. Proti jutru se bodo od juga začele pojavljati rahle padavine. Po nižinah bo deloma deževalo deloma snežilo, v osrednji in južni Sloveniji bo možna tudi poledica. Jutranje temperature bodo od -4 do 2, ob morju okoli 4 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo oblačno, še se bodo pojavljale občasne rahle padavine, po nižinah večinoma kot rahel dež. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 5, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in v ponedeljek bo delno jasno, več oblačnosti bo občasno v severni polovici Slovenije. Krepil se bo temperaturni obrat, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo topleje.

Vremenska slika: Nad delom vzhodne in srednje Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad zahodnim Sredozemljem pa je plitvo območje nizkega zračnega tlaka. S šibkim jugovzhodnim vetrom nad naše kraje doteka toplejši in v višinah bolj suh zrak, pri tleh pa se v notranjosti zadržuje hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči se bo povsod pooblačilo. Predvsem v krajih južno od nas bodo že možne rahle padavine. V soboto bo večinoma oblačno, predvsem v krajih južno in vzhodno od nas bodo občasne rahle padavine. Več dežja bo ob severnem Jadranu, kjer bo zapihal šibak zahodni do severozahodni veter.