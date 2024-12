Na festivalu Exit ob 25-letnici tudi Bob Geldof

Novi Sad, 16. decembra - Novosadski festival Exit bo prihodnje leto obeležil 25. obletnico, organizatorji pa so že razkrili prve nastopajoče. Med njimi so Sex Pistols, Tiesto, Loreen in Bob Geldof. Zadnji je v glasbi znan ne le kot pevec skupine The Boomtown Rats, ampak morda še bolj kot idejna vodja koncertov Live Aid. Festival bo potekal od 10. do 13. julija 2025.