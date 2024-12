V Berlinu razstava ameriške umetnice Nan Goldin

Berlin, 16. decembra - V berlinski Novi narodni galeriji je na ogled razstava ameriške umetnice Nan Goldin z naslovom To se ne bo dobro končalo. Retrospektiva ponuja celovit vpogled v delo umetnice od leta 1980 do danes. Obravnava teme, kot so golota, spolnost, samomor, nasilje v družini in uporaba drog.