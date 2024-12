Vreme: Danes bo nizka oblačnost vztrajala večji del dneva

Ljubljana, 13. decembra - Danes se bo po nižinah v notranjosti zadrževala megla ali nizka oblačnost. V višjih legah in na Primorskem bo jasno, še bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 4, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči se bo pooblačilo. Proti jutru se bodo od juga začele pojavljati rahle padavine. Po nižinah bo deloma deževalo deloma snežilo, v osrednji in južni Sloveniji bo možna tudi poledica. Jutranje temperature bodo od -4 do 2, ob morju okoli 4 stopinje Celzija. V soboto bo oblačno, še se bodo pojavljale občasne rahle padavine, po nižinah večinoma kot rahel dež. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 5, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in v ponedeljek bo delno jasno, več oblačnosti bo občasno v severni polovici Slovenije. Krepil se bo temperaturni obrat, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo topleje.

Vremenska slika: Nad delom vzhodne in srednje Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad zahodnim Sredozemljem pa je plitvo območje nizkega zračnega tlaka. S šibkim jugovzhodnim vetrom nad naše kraje doteka toplejši in v višinah bolj suh zrak, pri tleh pa se v notranjosti zadržuje hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo po nižinah Hrvaške, Madžarske in Avstrije precej megle ali nizke oblačnosti, medtem ko bo morju in sosednjih pokrajinah Italije ter v višjih legah precej jasno. Ob severnem Jadranu bo še pihala šibka burja. V soboto bo večinoma oblačno, predvsem v krajih južno in vzhodno od nas bodo občasne rahle padavine. Več dežja bo ob severnem Jadranu, kjer bo zapihal šibak zahodni do severozahodni veter.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden, le v kotlinah s hladnim zrakom naj se upošteva navodila za ravnanje ob morebitni povečani onesnaženosti zraka. V noči na soboto bo vremenska obremenitev naraščala. V soboto se pričakuje zmerna obremenitev zaradi vremena, ki se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo.