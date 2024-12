Bernard Sadovnik na čelu sosveta za slovensko skupnost pri uradu avstrijskega kanclerja

Dunaj, 12. decembra - Sosvet za slovensko narodno skupnost pri uradu avstrijskega kanclerja je v sredo za novega predsednika izvolil vodjo Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) Bernarda Sadovnika. Ta je pozval k vključitvi ukrepov za ohranitev jezikov narodnih manjšin v program nove avstrijske vlade, in opozoril, da jim sicer grozi izumrtje.

Kot je poudaril, morajo zlasti v luči obletnice avstrijske državne pogodbe prihodnja avstrijska vlada in parlamentarne stranke najti velikodušne rešitve za ohranitev jezikov narodnih manjšin, s katerimi bi po 70 letih sklenitve končno izpolnili vsaj državno pogodbo, med drugim tudi na področju sodstva in izobraževanja. Ob tem je napovedal, da bodo vse parlamentarne stranke v pismu seznanili z zahtevami slovenske skupnosti in jih opozorili na nevarnost izumrtja jezikov manjšin in s tem kulturne in jezikovne raznolikosti Avstrije.

Sadovnik je enoletno predsedovanje sosvetu prevzel od Nantija Olipa iz Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS). Za podpredsednico je bila izvoljena predsednica Kulturnega društva člen 7 iz avstrijske Štajerske Susanne Weitlaner.

V ospredju zadnje seje sosveta v letošnjem letu sta bili po poročanju avstrijske radiotelevizoje ORF vprašanji financ in izobraževanja. Kot je v sporočilu za javnost zapisal Sadovnik, so avstrijske parlamentarne stranke tudi pozvali, da poleg odprtih vprašanj, navedenih v peticiji slovenske narodne skupnosti v vladni program vključijo tudi področje izobraževanja in šolstva.

Sosvet je tudi pozdravil rezultate delovne skupine v okviru avstrijskega ministrstva za šolstvo glede izvajanja ukrepov za dvojezično izobraževanje.

Sosvet je svetovalni organ pri uradu avstrijskega kanclerja. Imajo ga vse uradno priznane narodne skupnosti v Avstriji.