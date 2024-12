Vreme: Zvečer in ponoči bo oblačno

Ljubljana, 11. decembra - Zvečer in ponoči bo oblačno, na Primorskem pa bo ob šibki burji pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 1, v Zgornjesavski dolini do -5 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo na Primorskem precej jasno, še bo pihala šibka burja. V notranjosti Slovenije bo sprva oblačno, čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo delno jasno, zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megleno, ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V noči na soboto se bo od zahoda postopno pooblačilo. Čez dan bo ponekod v južni polovici Slovenije rahlo deževalo.

Vremenska slika: Nad večjim delom južne polovice Evrope je obsežno višinsko jedro hladnega zraka. Od severozahoda se nad osrednjo Evropo širi območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam še razmeroma hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bo ob severnem Jadranu dokaj jasno, pihala bo večinoma šibka do zmerna burja. Drugod bo precej oblačno, v krajih zahodno od nas se bo razjasnilo. V četrtek bo v krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu precej jasno. Tam bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer slabela. Postopno se bo jasnilo. Oblačnost bo najdlje vztrajala po nižinah sosednje Hrvaške.