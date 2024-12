Kit grbavec s 13.000 preplavanimi kilometri osupnil znanstvenike

London, 11. decembra - Kit grbavec je v zadnjih letih letih opravil eno od najdaljših in najbolj osupljivih potovanj iz Tihega ocena pri obali Kolumbije do Zanzibarja v Indijskem oceanu. Njegovo najmanj 13.000 kilometrov dolgo potovanje so po navedbah znanstvenikov spodbudile podnebne spremembe z osiromašeni zalogami hrane ali iskanje partnerja, piše britanski BBC.