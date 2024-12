Z odločitvijo NSi bržkone pokopani upi za uspeh ustavnih sprememb v tem mandatu

pripravila Lara Draškovič

Ljubljana, 14. decembra - Možnosti za ustavne spremembe v tem sklicu DZ so strmoglavile. V NSi so namreč sprejeli sklep, da so časi za ustavne spremembe v tem mandatu minili. Nedavno tako tudi niso podprli začetka postopka za spremembe pri imenovanju vlade, ki so jih predlagali prav sami. Pobude za spremembo ustave s tem ostajajo brez dvotretjinske večine.