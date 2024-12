Sodišče pritrdilo KPK glede nezdružljivosti funkcij lendavskega župana Magyarja

Ljubljana/Lendava, 10. decembra - Upravno sodišče je potrdilo odločitev KPK, da sta funkciji župana Občine Lendava in članstva v svetu Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, ki ju opravlja Janez Magyar, nezdružljivi, so sporočili s KPK. Magyar je vložil zahtevo za revizijo in opozoril na po njegovem vsebinsko podobno združljivost v primeru poslanske funkcije.