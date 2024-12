Vreme: Danes bo večinoma oblačno

Ljubljana, 10. decembra - Danes bo v notranjosti Slovenije oblačno, predvsem na jugu bodo še možne rahle padavine. Na Primorskem se bo ob zmerni burji oblačnost trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 4, na Primorskem do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo na Primorskem delno jasno, pihala bo šibka burja. Drugod bo pretežno oblačno, sprva bodo na severovzhodu prehodno možne rahle padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 3, najvišje dnevne od 1 do 5, na Primorskem do okoli 10 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo na Primorskem precej jasno. Pihala bo šibka burja, ki bo zvečer ponehala. Popoldne se bo tudi v notranjosti Slovenije začelo jasniti. V petek bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po nižinah megla.

Vremenska slika: Ciklon nad Tirenskim morjem se polni, polje zračnega tlaka nad srednjo Evropo in severozahodnim Balkanom se krepi. Nad naše kraje doteka od vzhoda razmeroma hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno, predvsem v krajih južno od nas bodo občasno še rahle padavine. V Gorskem Kotarju in tudi ponekod po nižinah Hrvaške bo občasno snežilo. Ob severnem Jadranu se bo čez dan delno razjasnilo, pihala bo šibka bo zmerna burja. V sredo bo ob severnem Jadranu precej jasno, pihala bo večinoma šibka burja. Drugod bo precej oblačno, čez dan se bo v krajih zahodno od nas razjasnilo.

Biovreme: Danes vreme večini ljudi ne bo povzročalo opaznih težav s počutjem. V sredo bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden.