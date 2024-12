Snežne razmere v visokogorju

V gorah že nekaj tednov vladajo zimske razmere, ki terjajo posebno pozornost in uporabo ustrezne opreme. Kljub temu, da je snega za ta čas malo, so v visokogorju v odvetrnih legah nastali manjši snežni zameti z napihanim snegom. Tam ni izključena sprožitev kakšnega manjšega plaziča, ki lahko na strmem terenu povzroči padec. Na vetru izpostavljenih mestih je ponekod razgaljena stara poledenela snežna podlaga, na kateri lahko zdrsne. Obe grožnji sta prostorsko precej omejeni, zato je pomembna izbira varnih prehodov z varnim iztekom v vpadnici oz. uporaba ustrezne zimske opreme.

V noči z nedelje na ponedeljek so se pojavljale rahle padavine. Tanka snežna odeja je nastala nad približno 1000 metrov, nad 1500 metri je padlo do deset centimetrov suhega snega. V visokogorju je sneg padel na staro tanko pomrznjeno podlago. Skupno je snega malo - v visokogorju Julijcev do 20 cm, v Karavankah in Kamniško-Savinjskih Alpah pa do 30 cm.

Padavin, ki bi povzročile splošno nevarnost snežnih plazov, zelo verjetno ne bo še vsaj do sredine prihodnjega tedna. Dotlej se bo nekoliko ogrelo - sedaj je na 1500 metrih okoli -3 stopinj Celzija, v drugi polovici tega tedna bo okoli 0 stopinj Celzija, v začetku prihodnjega pa verjetno še nekaj stopinj več. Padavin ne bo, vetra, ki bi obilno prenašal nesprijet sneg, tudi ne. Snežne razmere se ne bodo bistveno spremenile, zato bo naslednje poročilo o razmerah predvidoma objavljeno v začetku prihodnjega tedna.