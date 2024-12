Vreme: Ponoči večinoma oblačno, na jugu občasne rahle padavine

Ljubljana, 9. decembra - Ponoči bo večinoma oblačno, predvsem v južni Sloveniji bodo občasno manjše padavine, v notranjosti večinoma kot rahel sneg. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 2, na Primorskem okoli 6 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo oblačno, na Primorskem se bo oblačnost trgala. V notranjosti bodo predvsem na jugu še možne manjše padavine. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem od 6 do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in sprva v četrtek bo v notranjosti oblačno, na Primorskem, kjer bo še pihala šibka burja, pa precej jasno. V četrtek popoldne se bo tudi v notranjosti Slovenije začelo jasniti. V petek bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

Vremenska slika: Nad severnim in osrednjim Sredozemljem je ciklon, ki se počasi polni, nad Atlantikom in Britanskim otočjem pa območje visokega tlaka. Od severovzhoda doteka v nižjih zračnih plasteh nad naše razmeroma hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo oblačno vreme z občasnimi rahlimi padavinami, ki bodo pogostejše v krajih južno od nas. V Gorskem Kotarju in tudi ponekod po nižinah Hrvaške bo občasno snežilo. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna do močna burja, ki bo počasi slabela.