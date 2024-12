SI-CERT pred prazniki začenja kampanjo za pomoč starejšim pri rabi interneta

Ljubljana, 9. decembra - Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT v času prazničnega decembra začenja kampanjo Pomagajte svojim staršem. "Praznični čas je odlična priložnost, da pomagamo svojim staršem, babicam, dedkom ali drugim starejšim, da se opremijo z osnovnimi znanji in triki, ki jih bodo zaščitili pred spletnimi prevarami," so zapisali v centru.

Kampanja nagovarja k aktivni podpori starejšim uporabnikom od 65 let, ki so pogosto tarče spletnih prevar, so zapisali pri SI-CERT, kjer želijo uporabnike spomniti, naj tako kot skrbijo za spletno varnost svojih otrok, pomislijo tudi na svoje starše, stare starše, tete in strice. Starejše uporabnike spleta in pametnih telefonov pa ob tem spodbujajo, da v primeru dvoma vedno vprašajo za nasvet.

Kampanja bo na družbenih omrežjih potekala do konca decembra in vključuje videe, ki prikazujejo povsem življenjske situacije. Videi so zasnovani tako, da se lahko gledalci poistovetijo z dogodki, vključujejo pa konkretne nasvete, kako pomagati staršem ali starejšim svojcem pri prepoznavanju smishing prevar, lažnih ponudb za hitre kredite prek spleta ter drugih prevar.

Objavljeni bodo na družbenih omrežjih Varni na internetu (Facebook in Instagram), za ogled pa so na voljo tudi na njihovem Youtube kanalu.

Glavni poziv kampanje je medgeneracijska pomoč za večjo varnost vseh na internetu. "Po nedeljskem kosilu se usedite za pol ure in staršem pomagajte, da si omogočijo osnovne varnostne nastavitve na telefonu, pokažite jim, kako preverijo sliko artikla na spletnem oglasniku ali kako lahko prepoznajo poskus prevare prek sms-sporočila," predlagajo v odzivnem centru.

Kot so dodali, so ključni nasveti zbrani v zgibanki osem zlatih pravil spletne varnosti, ki jo lahko uporabniki naročijo po pošti, na voljo pa je tudi v digitalni obliki za prenos in tiskanje.