Izidi veleslaloma v Beaver Creeku

* Izidi, Beaver Creek, veleslalom: 1. Thomas Tumler (Švi) 2:27,60 2. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) + 0,12 3. Žan Kranjec (Slo) 0,58 5. Henrik Kristoffersen (Nor) 1,05 6. Filip Zubčić (Hrv) 1,25 ... * Svetovni pokal, skupno (6): 1. Henrik Kristoffersen (Nor) 245 točk 2. Clement Noel (Fra) 200 3. Atle Lie McGrath (Nor) 192 4. Marco Odermatt (Švi) 180 . Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 180 6. Alexander Steen Olsen (Nor) 177 ... 12. Žan Kranjec (Slo) 100 20. Miha Hrobat (Slo) 60 ... * Veleslalom (2): 1. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 130 2. Alexander Steen Olsen (Nor) 129 3. Henrik Kristoffersen (Nor) 125 4. Thomas Tumler (Švi) 118 5. Atle Lie McGrath (Nor) 110 6. Žan Kranjec (Slo) 100 ...