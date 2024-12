Vreme: Oblačno bo, z rahlimi padavinami

Ljubljana, 8. decembra - Ponoči bo oblačno z rahlimi padavinami. V južni in jugovzhodni Sloveniji bo večinoma snežilo, drugod po nižinah pa deloma deževalo, deloma snežilo. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, drugod severovzhodni veter, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Jutranje temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem okoli 5 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo oblačno. Občasno bo še rahlo snežilo ali rahlo deževalo. Popoldne bodo padavine večinoma ponehale, pojavljale se bodo le še v južni Sloveniji. Na Primorskem bo sprva še pihala zmerna do močna burja, ki bo čez dan slabela. Tudi drugod bo vetrovno. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 4, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Do ponedeljka zjutraj bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem dosegali hitrost od 100 do 140 kilometrov na uro.

V torek in sredo bo v notranjosti oblačno, možne bodo manjše padavine. Nekaj sonca bo na Primorskem, kjer bo še pihala šibka do zmerna burja.