Izidi biatlona v Kontrolahtiju (1)

* Izidi: - moški, 15 km: , skupinski start. 1. Eric Perrot (Fra) 37:12,9 (1) 2. Quentin Filon Maillet (Fra) + 9,1 (3) 3. Sturla Holm Laegreid (Nor) 11,5 (2) 4. Danilo Riethmüller (Nem) 17,7 (1) 5. Vebjörn Serum (Nor) 34,6 (2) 6. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 45,4 (2) 7. Endre Stroemsheim (Nor) 46,1 (2) 8. Tarjei Boe (Nor) 47,1 (2) 9. Johannes Thingnes Boe (Nor) 49,4 (4) 10. Sebastian Samuelsson (Šve) 1:00,5 (5) ... 13. Jakov Fak (Slo) 1:14,9 (1) - vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Eric Perrot (Fra) 165 točk 3. Sturla Holm Lasegreid (Nor) 164 3. Johannes Thingnes Boe (Nor) 159 4. Emilien Jacquelin (Fra) 144 5. Quentin Filon Maillet (Fra) 136 6. Endre Stroemsheim (Nor) 131 ... 11. Jakov Fak (Slo) 94 38. Miha Dovžan (Slo) 18