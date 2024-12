Izidi nordijske kombinacije v Lillehammerju

* Izidi: - moški: 1. Vinzenz Geiger (Nem) 17:44,0 2. Julian Schmid (Nem) + 0,0 (fotofiniš) 3. Jarl Magnus Riiber (Nor) 1,9 4. Johannes Lamparter (Avt) 5,3 5. Thomas Rettenegger (Avt) 7,4 6. Jens Luraas Oftebro (Nor) 11,0 ... 38. Vid Vrhovnik (Slo) 1:40,1 48. Gašper Brecl (Slo) 2:14,9 ... - vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 440 točk 2. Julian Schmid (Nem) 410 3. Vinzenz Geiger (Nem) 382 4. Johannes Rydzek (Nem) 290 5. Johannes Lamparter (Avt) 262 6. Joergen Graabak (Nor) 249 ... 28. Vid Vrhovnik (Slo) 63 47. Gašper Brecl (Slo) 13 ...