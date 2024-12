Izidi smučarskega teka v Lillehammerju

* Izidi, skiatlon, 2x10 km prosto in klasično: * ženske: 1. Therese Johaug (Nor) 54:31,5 2. Heidi Weng (Nor) +42,6 3. Jessica Diggins (ZDA) 43,1 4. Ebba Andersson (Šve) 47,1 5. Oeyre Astrid Slind (Nor) 50,6 6. Jonna Sundling (Šve) 1:36,0 ... - Slovenk ni bilo na starntim listi - vrstni red v svetovnem pokalu (6/31): 1. Jessica Diggins (ZDA) 493 točk 2. Jonna Sundling (Šve) 438 3. Therese Johaug (Nor) 432 4. Victoria Carl (Nem) 432 5. Heidi Weng (Nor) 394 6. Ebba Andersson (Šve) 338 ... 72. Eva Urevc (Slo) 30 85. Anja Mandeljc (Slo) 18 - moški: 1. Haral Oestberg Amundsen (Nor) 49:20,8 2. Jan Thomas Jenssen (Nor) isti čas 3. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) +0,2 4. Simen Hegstad Krueger (Nor) 0,5 5. Gus Schumacher (ZDA) 0,8 6. Andrew Musgrawe (VBr) 1,7 ... 53. Miha Ličef (Slo) 3:58,9 66. Nejc Štern (Slo) 6:31,6 - vrstni red v svetovnem pokalu (6/31): 1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 528 točk 2. Martin Nyenget (Nor) 401 3. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 397 4. Simen Krueger (Nor) 351 5. Andreas Fjorden Ree (Nor) 311 6. Livio Niskanen (Fin) 287 ... 41. Miha Šimenc (Slo) 97 55. Nejc Štern (Slo) 76 122. Miha Ličef (Slo) 3