Vreme: Rahle padavine se bodo do večera razširile nad večji del države

Ljubljana, 8. decembra - Danes bo oblačno in sprva suho. Občasne rahle padavine se bodo od zahoda in juga počasi širile proti vzhodu in do večera zajele večji del Slovenije. Po nižinah v notranjosti bo deloma snežilo, deloma deževalo. Meja sneženja se bo zvečer večinoma spustila do nižin, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Pihal bo zmeren severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ki se bo popoldne še okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija.

V noči na ponedeljek bo v notranjosti Slovenije ob močnejših padavinah občasno snežilo, najbolj v južnih krajih.

V ponedeljek bo oblačno, le na Primorskem bo lahko nekaj sonca. Občasno bo še rahlo snežilo ali rahlo deževalo. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, drugod severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, na Primorskem okoli 5, najvišje dnevne od 1 do 4, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Opozorilo: Od danes popoldne do jutri zjutraj bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem dosegali hitrost od 100 do 140 kilometrov na uro.

Obeti: V torek in sredo bo v notranjosti oblačno, možne bodo manjše padavine. Nekaj sonca bo na Primorskem, kjer bo še pihala šibka do zmerna burja.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem in Italijo je obsežen ciklon s fronto, ki deloma sega tudi nad naše kraje. Z vetrovi vzhodnih smeri doteka k nam hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno, kraje zahodno in južno od nas bodo čez dan zajele padavine, ki bodo lahko krajevno tudi močnejše. V notranjosti Hrvaške bo popoldne in zvečer snežilo. V Kvarnerju bo pihala močna burja, drugod severovzhodni veter. V ponedeljek bo oblačno, občasno bodo še manjše padavine, po nižinah deloma dež, deloma sneg. Na območju severnega Jadrana se bodo pojavljale krajevne plohe, pihala bo zmerna do močna burja, v notranjosti Hrvaške in v sosednjih pokrajinah Madžarske severovzhodni veter.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev do večera naraščala. V ponedeljek bo vremenska obremenitev postopno slabela.