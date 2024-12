Izidi superveleslaloma v Beaver Creeku

* Izidi: 1. Marco Odermatt (Švi) 1:09,41 2. Cyprien Sarrazin (Fra) + 0,18 3. Lukas Feurstein (Avt) 0,47 4. Fredrik Moeller (Nor) 0,60 . Giovanni Franzoni (Ita) 0,60 6. Vincent Kriechmayr (Avt) 0,81 7. Gino Caviezel (Švi) 0,83 8. River Radamus (ZDA) 0,84 9. Daniel Danklmaier (Avt) 1,00 10. Alexis Pinturault (Fra) 1,05 ... - odstop: Martin Čater, Miha Hrobat (oba Slo) ... * Skupno, moški: 1. Clement Noel (Fra) 200 točk . Henrik Kristoffersen (Nor) 200 3. Marco Odermatt (Švi) 180 4. Alexander Steen Olsen (Nor) 148 5. Atle Lie McGrath (Nor) 142 ... 15. Miha Hrobat (Slo) 60 31. Žan Kranjec (Slo) 40 ... - superveleslalom, moški: 1. Marco Odermatt (Švi) 100 točk 2. Cyprien Sarrazin (Fra) 80 3. Lukas Feurstein (Avt) 60 4. Fredrik Moeller (Nor) 50 . Giovanni Franzoni (Ita) 50 ...