NIJZ ob požaru v Luciji objavil napotke prebivalcem

Ljubljana/Lucija, 7. decembra - Ob požaru nastanejo različne škodljive snovi, odvisno od materialov, ki jih je zajel ogenj, temperature in drugih pogojev pri gorenju. Plinom in delcem, ki nastajajo pri požaru, smo neposredno izpostavljeni z vdihavanjem, pozneje pa lahko tudi preko hrane in vode, so danes novico o požaru v Luciji pospremili na NIJZ. Ob tem so podali več napotkov.