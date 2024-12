Vreme: Ponoči bodo v zahodni polovici države bodo možne rahle padavine

Ljubljana, 7. decembra - Ponoči in zjutraj bodo v zahodni polovici Slovenije možne manjše padavine, po nižinah povečini kot dež. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, ob morju okoli 6 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo oblačno. Občasne padavine se bodo od zahoda in juga širile proti vzhodu in do večera zajele tudi Prekmurje. Po nižinah v notranjosti bo deloma snežilo, deloma deževalo. Meja sneženja se bo zvečer spustila do nižin. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija.

Opozorilo: Od nedelje dopoldne do ponedeljka popoldne bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem presegali hitrost 100 kilometrov na uro.

Obeti: V noči na ponedeljek bo v notranjosti Slovenije povečini rahlo snežilo, najbolj v južnih krajih. V ponedeljek bo oblačno, le na Primorskem je lahko nekaj sonca. V notranjosti bo občasno še rahlo snežilo ali rahlo deževalo. V noči na torek in v torek dopoldne bo ponekod v notranjosti občasno snežilo. V torek čez dan se bo na Primorskem delno razjasnilo, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo oblačno. V sredo kaže na pretežno oblačno in povečini suho vreme. Na Primorskem bo ob šibki burji nekaj sonca.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je ciklonsko območje. Hladna fronta se od zahoda bliža Alpam in severnemu Sredozemlju. Pred njo k nam od jugozahoda v višinah doteka nekoliko toplejši in še razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo pooblačilo. V krajih zahodno od nas bo začelo deževati. V Kvarnerju se bo krepila burja, ob južni in zahodni obali Istre pa jugo. V nedeljo bo oblačno, kraje zahodno in južno od nas bodo čez dan zajele padavine. V notranjosti Hrvaške bo snežilo. V Kvarnerju bo zapihala zmerna do močna burja.