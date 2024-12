Na Animateki zmagal film I Died in Irpin

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Ljubljana, 7. decembra - Na 21. festivalu Animateka je veliko nagrado, za katero se potegujejo kratki filmi iz vzhodne in srednje Evrope, prejel ukrajinski animirani film I Died in Irpin Anastasiie Falileieve. Žirijo je prepričal prikaz krhkega ravnovesja, subtilnega humorja in možnosti poistovetenja. Nagrada znaša 1000 evrov.