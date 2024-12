Izidi smučarskega teka v Lillehammerju

* Izidi, sprint, prosto: 1. Jonna Sundling (Šve) 2:50,08 2. Julie Hagstroem (Šve) +3,05 3. Johannae Myhre (Nor) 3,60 4. Victoria Carl (Nem) 6,22 5. Emma Ribom (Šve) 6,39 6. Katerina Janatova (Češ) 6,49 ... - ni se uvrstila v izločilne boje: 36. Eva Urevc (Slo) - vrstni red v svetovnem pokalu (5/31): 1. Jessica Diggins (ZDA) 378 točk 2. Jonna Sundling (Šve) 357 3. Victoria Carl (Nem) 355 4. Therese Johaug (Nor) 307 5. Heidi Weng (Nor) 285 6. Katharina Hening (Nem) 236 ... 68. Eva Urevc (Slo) 30 80. Anja Mandeljc (Slo) 18 - moški, 10 km prosto: 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 2:32,64 2. Even Northug (Nor) +1,22 3. Federico Pellegrino (Ita) 1,57 4. Matz William Jenssen (Nor) 2,19 5. Lucas Chanavat (Fra) 2,96 6. Aleksander Elde Holmboe (Nor) 4,73 ... 8. Miha Šimenc (Slo) 27. Nejc Štern (Slo) ... - ni se uvrstil v izločilne boje: 63. Anže Gros (Slo) - vrstni red v svetovnem pokalu (5/31): 1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 412 točk 2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 312 3. Martin Nyenget (Nor) 293 4. Erik Valmnes (Nor) 256 5. Federico Pellegrino (Ita) 252 6. Simen Krueger (Nor) 245 ... 35. Miha Šimenc (Slo) 97 48. Nejc Štern (Slo) 76 117. Miha Ličef (Slo) 3