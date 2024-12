Vreme: Danes delno jasno z zmerno oblačnostjo in meglenim dopoldnevom v kotlinah

V nedeljo bo oblačno. Dopoldne se bodo na Primorskem in ponekod na Gorenjskem začele pojavljati padavine, drugod bo še povečini suho. Popoldne se bodo padavine od juga nekoliko okrepile in do večera razširile nad večji del Slovenije. Po nižinah v notranjosti bo deloma snežilo, deloma deževalo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo -2 do 3, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 1 do 5, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija.

Opozorilo: Od nedelje dopoldne do ponedeljka popoldne bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem presegali hitrost 100 km/h.

Obeti: V noči na ponedeljek bo v notranjosti Slovenije povečini rahlo snežilo, najbolj v južnih krajih. V ponedeljek bo oblačno, le na Primorskem je lahko nekaj sonca. V notranjosti bo občasno še rahlo snežilo ali rahlo deževalo. Nekaj več padavin bo v vzhodni polovici države. V torek kaže na povečini suho in pretežno oblačno vreme. Na Primorskem se bo delno razjasnilo, burja bo slabela.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je ciklonsko območje. Hladna fronta se od zahoda bliža Alpam in severnemu Sredozemlju. Pred njo k nam od jugozahoda v višinah doteka nekoliko toplejši in še razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno, proti večeru bo oblačnost od zahoda naraščala. V nedeljo bo oblačno, kraje zahodno in južno od nas bodo čez dan zajele padavine. V notranjosti Hrvaške bo snežilo. V Kvarnerju bo zapihala zmerna do močna burja.