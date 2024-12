Izidi biatlona v Kontiolahtiju

* Izidi: - moški, 15 km: 1. Emilien Jacquelin (Fra) 23:03,1 (0) 2. Sebastian Samuelsson (Šve) + 18,9 (1) 3. Philipp Nawrath (Nem) 25,1 (0) 4. Campbell Wright (ZDA) 29,1 (0) 5. Johannes Thingnes Boe (Nor) 51,0 (2) 6. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 54,7 (1) 7. Tarjei Boe (Nor) 57,1 (1) 8. Vebjoern Soerum (Nor) 58,6 (2) 9. Sturla Hom Laegreid (Nor) 59,6 (1) 10. Antonin Guigonnat (Fra) 1:07,7 (1) ... 16. Jakov Fak (Slo) 1:17,1 (1) 43. Miha Dovžan (Slo) 1:57,1 (0) 51. Lovro Planko (Slo) 2:05,8 (2) 71. Anton Vidmar (Slo) 2:49,3 (3) 83. Matic Repnik (Slo) 3:11,5 (0) - vrestni red v svetovnem pokalu: 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 125 točk 2. Emilien Jacquelin (Fra) 117 3. Sturla Holm Lasegreid (Nor) 99 4. Endre Stroemsheim (Nor) 90 5. Philipp Nawrath (Nem) 84 6. Vitalij Mandzin (Ukr) 82 ... 11. Jakov Fak (Slo) 66 35. Miha Dovžan (Slo) 18