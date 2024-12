Izidi smuka v Beaver Creeku

* Izidi: 1. Justin Murisier (Švi) 1:40,04 2. Marco Odermatt (Švi) + 0,20 3. Miha Hrobat (Slo) 0,35 4. James Crawford (Kan) 0,51 5. Vincent Kriechmayr (Avt) 0,65 6. Bryce Bennett (ZDA) 0,88 7. Blaise Giezendanner (Fra) 0,95 8. Nils Allegre (Fra) 0,97 9. Cyprien Sarrazin (Fra) 1,03 10. Brodie Seger (Kan) 1,10 ... 35. Nejc Naraločnik (Slo) 2,51 51. Martin Čater (Slo) 3,31 * Skupno, moški: 1. Clement Noel (Fra) 200 točk . Henrik Kristoffersen (Nor) 200 3. Alexander Steen Olsen (Nor) 148 4. Atle Lie McGrath (Nor) 142 5. Justin Murisier (Švi) 114 ... 12. Miha Hrobat (Slo) 60 21. Žan Kranjec (Slo) 40 ... - smuk, moški: 1. Justin Murisier (Švi) 100 2. Marco Odermatt (Švi) 80 3. Miha Hrobat (Slo) 60 4. James Crawford (Kan) 50 5. Vincent Kriechmayr (Avt) 45 ...