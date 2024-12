Izidi smučarskega teka v Lillehammerju (1)

* Izidi: - moški, 10 km prosto: 1. Martin Nyenget (Nor) 22:58,8 2. Simen Krueger (Nor) + 4,1 3. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 7,8 4. Iver Andersen (Nor) 10,2 5. Andreas Fjorden Ree (Nor) 10,4 6. Mattis Stengshagen (Nor) 38,3 ... 48. Miha Ličef (Slo) 2:08,0 61. Miha Šimenc (Slo) 2:28,8 ... - vrstni red v svetovnem pokalu (4/31): 1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 340 točk 2. Martin Nyenget (Nor) 293 3. Simen Krueger (Nor) 245 4. Mika Vermeulen (Avt) 234 5. Andreas Fjorden Ree (Nor) 231 6. Iivo Niskanen (Fin) 215 ... 54. Nejc Štern (Slo) 48 78. Miha Šimenc (Slo) 28 104. Miha Ličef (Slo) 3 ...