Stroški dela v tretjem četrtletju višji

Ljubljana, 6. decembra - Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v tretjem četrtletju povprečno za 4,4 odstotka višji kot v enakem obdobju lani, potem ko so v drugem četrtletju na medletni ravni zrasli za 6,3 odstotka. Plače za tovrstno delovno uro so se po podatkih statističnega urada dvignile za 4,3 odstotka, drugi stroški dela pa za 4,7 odstotka.