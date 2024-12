Vreme: Ponoči precej jasno, burja bo postopno ponehala

V petek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bodo popoldne prehodno možne kratkotrajne rahle padavine. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, ob morju do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo dopoldne in sredi dneva še delno jasno z meglo po kotlinah, nato se bo postopno pooblačilo. V prvem delu noči na nedeljo se bodo na zahodu začele pojavljati padavine, ki se bodo nekoliko krepile in širile proti vzhodu. Meja sneženja se bo spuščala in se proti jutru večinoma spustila do nižin. V nedeljo dopoldne bo še občasno snežilo, nato pa bodo padavine postopno ponehale. Prehodno bo zapihala burja.

Vremenska slika: Iznad jugozahodne sega čez srednjo Evropo do Rusije območje visokega zračnega tlaka, nad Sicilijo pa se zadržuje ciklon z vremensko fronto. Nad naše kraje od severa doteka razmeroma hladen in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo na Hrvaškem zjasnilo, a se bo od zahoda oblačnost spet povečevala. Ob severnem Jadranu bo burja ponehala. v petek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo v krajih vzhodno in severno od nas prehodno manjše padavine.