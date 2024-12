Izredni prevozi na relaciji Ljubljana-Luka Koper

Ljubljana, 5. decembra - Na relaciji Ljubljana-Luka Koper bodo od 20. ure danes in do ponedeljka, 9. decembra, do 0.30 potekali vsakodnevni izredni prevozi, so sporočili s prometnoinformacijskega centra.

Pot izrednega prevoza se bo danes ob 20. uri začela pri Pivovarni Union in ustavila v petek ob 1.30 na parkirišču med Kalcami in Grčarevcem. Nadaljevala se bo ob 20.30 in v soboto ob 3. uri ustavila na parkirišču Ravbarkomanda. Nato se bo nadaljevala in v nedeljo ob 0.30 ustavila v Divači. Ob 20. uri se bo pot še zadnjič nadaljevala in zaključila v ponedeljek predvidoma ob 0.30 v Luki Koper.

Izredni prevozi bodo na isti relaciji potekali tudi 11. in 17. decembra.

Pričakovati je vozila s spremstvom izrednih prevozov, upočasnjen promet in kratkotrajne zapore ceste, so še sporočili s prometnoinformacijskega centra.