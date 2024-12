Evropska komisija ustanovila odbor za kmetijstvo in prehrano

Bruselj, 5. decembra - Evropska komisija je danes uradno ustanovila Evropski odbor za kmetijstvo in prehrano, ki bo služil kot posvetovalni organ za podporo dialogu med deležniki v prehranski verigi, civilno družbo in komisijo. Predseduje mu komisar za kmetijstvo in prehrano Christophe Hansen, rok za oddajo vlog za članstvo je 8. januar.