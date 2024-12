Z nazivom Branju prijazna občina še sedem novih občin

Ljubljana, 5. decembra - Na Ta veseli dan kulture so Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in ministrstvo za kulturo podelili nazive Branju prijazna občina za dosežke na področju spodbujanja bralne kulture in pismenosti. Naziv ima zdaj sedem novih občin Dravograd, Semič, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž, Šoštanj, Tolmin in Vojnik, 15 jih je naziv podaljšalo.