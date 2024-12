Vreme: Ponoči se bo razjasnilo

Ljubljana, 4. decembra - Ponoči bodo rahle padavine povsod ponehale, razjasnilo se bo v večjem delu Slovenije, po nekaterih nižinah bo nastala megla. Burja na Primorskem bo nekoliko oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo okoli 0, v alpskih dolinah do -6, na Primorskem od 2 do 7 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo precej jasno, ponekod v južnih in jugovzhodnih krajih občasno zmerno oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo prehodno spet več oblačnosti, večinoma suho bo. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno. Zapihal bo jugozahodni veter. V soboto dopoldne se bo pooblačilo po vsej Sloveniji. Popoldne bo pričelo rahlo deževati. Zvečer se bo dež krepil, meja sneženja se bo v noči na nedeljo marsikje spustila do nižin.

Vremenska slika: Od zahoda se nad naše kraje krepi območje visokega zračnega tlaka, medtem ko se nad južno Italijo še zadržuje ciklon. Nad naše kraje od severovzhoda doteka hladnejši, a še precej vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo postopno razjasnilo, oblačno bo ostalo na Hrvaškem. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna, v Kvarnerju tudi močna burja. V četrtek bo precej jasno, v notranjosti Hrvaške pa bo še ostalo pretežno oblačno. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna, v Kvarnerju močna burja.