Sofinanciranje slovenskega in francoskega znanstvenega sodelovanja prejelo pet projektov

Ljubljana, 4. decembra - Odbor ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter francoskega Komisariata za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) je za sofinanciranje v obdobju od 1. januarja 2025 do 31. decembra 2026 izbral pet projektov, za katere bosta v enakih zneskih milijon evrov namenila javna agencija za raziskovalno in inovacijsko dejavnost in CEA.