Izidi biatlona v Kontiolahtiju

* Izidi: - moški, 15 km: 1. Endre Stroemsheim (Nor) 38:08,0 (0) 2. Johannes Thingnes Boe (Nor) + 3,0 (1) 3. Sturla Hom Laegreid (Nor) 24,2 (0) 4. Vitalij Mandzin (Ukr) 1:03,9 (0) 5. Quentin Fillon Maillet (Fra) 1:10,7 (2) 6. Eric Perrot (Fra) 1:22,6 (1) 7. Jakov Fak (Slo( 1:42,5 (1) 8. Fabien Claude (Fra) 1:44,5 (2) 9. Thierry Langer (Bel) 1:47,4 (1) 10. Dmitro Pidrušni (Ukr) 1:49,4 (1) ... 23. Miha Dovžan (Slo) 3:00,0 (1) 24. Lovro Planko (Slo) 3:01,2 (2) 44. Anton Vidmar (Slo) 3:57,6 (3) 100. Matic Repnik (Slo) 8:26,3 (5)