Opozicija: Policija ne obvladuje več varnostne situacije

Ljubljana, 3. decembra - V opoziciji menijo, da policija ne obvladuje več varnostne situacije. V to so prepričani zaradi nedavnega umora moškega v Ljubljani, neprijavljenega shoda v BTC in izjav premiera Roberta Goloba, da ne zaupa policiji, je nanizal vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj. V NSi zato zahtevajo sklic nujne seje odbora DZ za notranje zadeve.

Prvi med "dokazi, da slovenska policija ne obvladuje več varnostne situacije", je po besedah Cigler Kralja umor na Poti za Brdom v Ljubljani.

V petek so namreč tam našli vozilo z ustreljenim moškim, zaradi podatkov, da bi lahko šlo za maščevanje med pripadniki organiziranih kriminalnih združb, je preiskavo umora prevzel Nacionalni preiskovalni urad (NPU). Umorjeni pa po navedbah policije ni bil zaščitena priča.

Na seji odbora DZ jih bo med drugim zanimalo, ali je bila policija obveščena, da se ta umor pripravlja, predvsem zaradi plakatov, ki so bili razobešeni po Ljubljani in ki so umor "nekako napovedovali". "Vprašamo se tudi, kaj se dogaja v slovenski policiji, vsekakor nič dobrega, da se prizori, ki smo jih včasih gledali samo v akcijskih filmih in kriminalkah, zdaj dogajajo tudi na naših ulicah," je dejal.

Spomnil je tudi na izjavo predsednika vlade, "da ne zaupa policiji", saj obstaja možnost, da so podatki o njegovem zasebnem življenju odtekali iz Centra za varovanje in zaščito. Na to je opozorila tudi tožilka v zadevi Kavaški klan. Premier je s tem po mnenju Cigler Kralja "postavil pod vprašaj sposobnost slovenske policije, da bi zagotavljala varnost".

Dodatna pojasnila bodo zahtevali tudi glede neprijavljenega zbiranja ljudi na območju BTC Ljubljana v preteklem tednu, kjer so po besedah Cigler Kralja ljudje "nenapovedano, nedovoljeno in nezakonito zaprli cesto in streljali v zrak", ob tem pa dogajanje snemali in ga objavljali na družbenih omrežjih. Ob tem so vihteli tuje zastave in jih polagali na policijska službena vozila, kar je "nedostojno in nezakonito ter žalitev za uslužbence naše policije".

Operativni policisti so po besedah Cigler Kralja v skrbeh za svojo varnost. "Operativni policisti trdijo, da zaradi pomanjkanja policistov, torej zaradi kadrovske stiske ne morejo več zagotavljati varnosti, patrulje so preredke, premajhne in te ravni varnosti, ki smo je bili navajeni, se ne da več zagotavljati," je dejal.

Tretji razlog za sklic nujne seje odbora DZ pa je neurejanje romskih vprašanj, za katere vlada že eno leto daje obljube, da jih bo rešila, razmere pa po njegovi oceni "ne samo da stagnirajo, ampak se še slabšajo". S tem vlada prebivalcem jugovzhodne Slovenije sporoča, da jim je zanje "popolnoma vseeno", je dodal.

"Jasno je, da je minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, ki vedno trdi, da je Slovenija varna država, izgubil stik z realnostjo," je dodal. Zato v NSi menijo, da bi moral odstopiti. Ob tem je Cigler Kralj spomnil na interpelacijo, ki so jo v NSi skupaj s podpisi preostale opozicije vložili zoper ministra.

Seja odbora DZ bo tako "samo še dodala argumente" zahtevi NSi po razrešitvi ministra Poklukarja. Ena glavnih točk interpelacije pa je tudi zahteva za razrešitev generalnega direktorja policije Senada Jušića. "Danes je kar nekaj predstavnikov pravne stroke v enem izmed vidnejših dnevnih časopisov javno izrazilo ogorčenje, da je nezakonito imenovan direktor policije še vedno direktor policije," je poudaril Cigler Kralj. Policija pod njegovim vodstvom torej ne obvladuje varnostne situacije "in logična posledica bi bila, da bi direktor policije tudi odstopil", je sklenil.

Poklukarja in Jušića k odstopu pozivajo tudi v SDS. "Če nezakoniti generalni direktor policije in notranji minister pravita, da ni razloga za skrb in da je Slovenija varna država, je ravno obratno," je dejal poslanec SDS Žan Mahnič. Slovenija po njegovem mnenju že nekaj časa ni več varna država. "Vse to, kar se je v bistvu zvrstilo v enem dnevu prejšnji teden, je samo dokaz, da Slovenke in Slovenci nimamo več organa, ki bi nas lahko zaščitil, to pa je policija," je dejal. Ob tem je poudaril, da za to niso krivi policisti in policistke, ampak "nezakonito vodstvo policije".

Za izboljšanje stanja pa so po njegovem mnenju edina rešitev predčasne volitve, "kjer mora zmagati SDS", saj je vlada Roberta Goloba "tako uničila slovensko policijo, da tega ne more popraviti". "Da se potem postavi vladna koalicija, ki bo varnost Slovenk in Slovencev postavila na prvo mesto in da se zamenja kompletna vodstvena garnitura slovenske policije, ki je danes politična, pa sam niti ne bi imel toliko problema s tem, da je politična, če bi bila vsaj strokovna," je sklenil Mahnič.