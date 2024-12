Ptujska bolnišnica po devetih mesecih z več kot dvema milijonoma evrov izgube

Ptuj, 6. decembra - Ptujska bolnišnica je do konca septembra pridelala dobrega 2,15 milijona evrov izgube. Kot poudarjajo v omenjenem zavodu, zaznavajo predvsem izpad na prihodkovni strani, ta pa se s preseženo realizacijo storitev še povečuje.

Kot so po zadnji seji sveta zavoda sporočili iz bolnišnice, so bili glede na finančni načrt prihodki nižji za kar 1,85 milijona evrov, medtem ko so po drugi strani odhodki načrt presegli za dobrih 320.000 evrov.

Po mnenju vodstva bolnišnice, na čelu katere je Anica Užmah, bi bila potrebna sistemska sprememba financiranja akutne obravnave v bolnišnici. Na težave so opozorili tako zdravstveno zavarovalnico kot ministrstvo za zdravje in pričakujejo ustrezen odziv, ki bi izboljšal stanje.

Za stabilizacijo poslovanja bolnišnica izvaja sanacijske ukrepe, ki se nanašajo zlasti na področje obvladovanja nabav in zagotavljanje pravilnega in pravočasnega evidentiranja storitev, so pojasnili.

Tudi na kadrovskem področju realizacija zaostaja za planom, saj primanjkuje kadra na trgu, ob tem pa v bolnišnici opozarjajo tudi na nestimulativno naravnan plačni sistem. Razmere po posameznih enotah dodatno otežuje še rast kratkotrajnih bolniških odsotnosti.

Največji izzivi so po njihovih navedbah še naprej povezani z obvladovanjem čakalnih vrst, za kar bolnišnica izvaja številne aktivnosti. Pri tem so zlasti pomembni posebni programi, ki jih izvajajo izven delovnega časa, v sklopu nacionalnega prioritetnega programa.

Ptujska bolnišnica v tem smislu izvaja operacije sive mrene, karpalnega kanala, magnetnoresonančne preiskave, operacije krčnih žil in zaskočenega prsta, ortopedske operacije ter artroskopijo kolen. Kljub temu ugotavljajo, da so nekatere čakalne dobe še vedno nad dopustno, kar je zlasti posledica porasta priliva napotenih bolnikov.