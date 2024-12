Vreme: Večinoma oblačno, popoldne možne manjše padavine

Ljubljana, 3. decembra - Danes bo pretežno oblačno. Popoldne in zvečer bodo ponekod rahle padavine, po nižinah bo večinoma rahlo deževalo. Na Primorskem bo sprva pihala šibka burja, ki se bo zvečer krepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem okoli 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo večinoma oblačno, na zahodu se bo čez dan počasi jasnilo. V jugovzhodni Sloveniji bodo občasne rahle padavine. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, na Primorskem okoli 6, najvišje dnevne od 2 do 6, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek se bo povsod razjasnilo. Na Primorskem bo še pihala burja. V petek bo prehodno spet več oblačnosti, možne bodo krajevne padavine.

Vremenska slika: Nad Baltikom je ciklonsko območje s hladno fronto, ki je dosegla srednjo Evropo. Pred njo nad naše kraje v višinah z jugozahodnim vetrom doteka vse bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo precej oblačno, v Alpah bo popoldne začelo rahlo snežiti, ob severnem Jadranu pa deževati. V Kvarnerju bo sprva pihala šibka burja, ki se bo zvečer začela krepiti. V sredo se bo v krajih zahodno in severno od nas čez dan počasi jasnilo. Drugod bo ostalo oblačno, predvsem v Gorskem Kotarju bo občasno rahlo snežilo. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna, v Kvarnerju tudi močna burja.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost. V sredo bo vremenska obremenitev oslabela in ponehala.