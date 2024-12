V Zgodovinskem arhivu Ljubljana razstava o socialističnih vrtcih

Ljubljana, 2. decembra - V Zgodovinskem arhivu Ljubljana (ZAL) so ob letošnjem Ta veselem dnevu kulture pripravili razstavo Horuk v nove čase - socialistični vrtec za otroka moderne družbe. Razstava, ki jo bodo odprli ob 11.30 na sedežu arhiva na Trdinovi ulici 4, predstavi razvoj vrtcev v Ljubljani po drugi svetovni vojni vse do konca 70. let minulega stoletja.