Vreme: Pretežno oblačno

Ljubljana, 1. decembra - Danes bo v zahodni Sloveniji pretežno jasno, drugod pretežno oblačno, popoldne se bo oblačnost ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo v zahodni Sloveniji in v višjih legah pretežno jasno, burja na Primorskem bo slabela. Po nižinah v notranjosti Slovenije bo megla in nizka oblačnost, ki se bo ponekod zadržala ves dan. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 3, ob morju okoli 5, najvišje dnevne od 5 do 7, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V torek se bo čez dan pooblačilo, popoldne in v noči na sredo bodo od zahoda ponekod občasno rahle padavine. V sredo bo pretežno oblačno in večinoma suho.

Vremenska slika: Nad srednjo in vzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad Grčijo pa ciklon z vremensko fronto. Nad naše kraje od jugovzhoda doteka v višinah toplejši in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v notranjosti Hrvaške pretežno oblačno, v krajih zahodno od nas ter ob Jadranu pretežno jasno, drugod se bo količina oblačnosti spreminjala. Ob severnem Jadranu bo pihala povečini zmerna burja.

V ponedeljek bo ob Jadranu ter v sosednjih krajih Italije ter v višjih legah pretežno jasno, po nižinah pa bo precej megle ali nizke oblačnosti, ki se bo ponekod lahko zadržala večino dneva. Burja ob severnem Jadranu bo slabela.

Biovreme: Danes in v ponedeljek bo vpliv vremena na večino ljudi ugoden.