Izidi nordijske kombinacije v Ruki

* Izidi: 1. Johannes Rydzek (Nem) 23:56,8 2. Julian Schmid (Nem) + 59,8 3. Vinzenz Geiger (Nem) 1:00,8 4. Jarl Magnus Riiber (Nor) 1:03,8 5. Thomas Rettenegger (Avt) 1:07,0 6. Jens Luraas Oftebro (Nor) 1:11,7 ... 26. Vid Vrhovnik (Slo) 3:12,1 41. Gašper Brecl (Slo) 5:23,3 - vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 170 točk 2. Vinzenz Geiger (Nem) 170 . Julian Schmid (Nem) 170 4. Johannes Rydzek (Nem) 143 5. Joergen Graabak (Nor) 104 6. Ilkka Herola (Fin) 96 ... 29. Vid Vrhovnik (Slo) 24 43. Gašper Brecl (Slo) 4